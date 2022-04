Fortunas mundiais em queda por causa do conflito armado

A fortuna dos multimilionários caiu para 12,7 biliões de dólares (11,61 biliões de euros) depois da invasão russa se instalar na Ucrânia e gerar perdas significativas nos mercados de ações mundiais.

A Forbes notou que 87 pessoas saíram da lista dos mais ricos a nível mundial, muito por causa das sanções aplicadas aos oligarcas russos, cujas fortunas estão associadas ao regime de Vladimir Putin. Assim, o mundo conta agora com um total de 2.668 multimilionários, e num derrape de fortuna de 0,4 biliões de dólares (0,3 biliões de euros).

Só as sanções à Rússia culminaram na saída de 34 multimilionários da lista e de 260 mil milhões de dólares (237,71 mil milhões de euros) quando comparada com a lista do ano anterior.

De acordo com o “The Guardian”, que cita a Forbes, a perda de 87 milionários é o pior registo desde a crise financeira de 2009, ainda que esta siga um aumento superior a 600 novas entradas no ranking, provocadas pela pandemia.

Ou seja, numa análise rápida, a crise pandémica provocou mais multimilionários do que o conflito armado na Rússia, que está a levar ao declínio dos números. A pandemia levou a uma soma nos mercados financeiros mundiais, com a tecnologia a ser a principal impulsionadora das fortunas, mas o conflito armado lavou quase todos os potenciais ganhos, bem como grandes fortunas que se amealhavam.

Existem 169 pessoas a abandonar a lista um ano após a sua entrada, como é o exemplo de John Foley, dono da empresa de bicicletas estáticas Peloton, e de Whitney Wolfe Herd, fundadora da aplicação de encontros Bumble.

Mas para contrastar com as perdas verificaram-se 236 novas entradas, como a subida de Rihanna ao pódio, de Peter Jackson (diretor de Senhor dos Anéis) e de Joshua Kushner, cofundador da startup de seguros de saúde Oscar Health e cunhado de Ivanka Trump.

Também pela primeira vez, Barbados, Bulgária, Estónia e Uruguai ganharam os seus primeiros multimilionários. A América continua a liderar a lista de milionários, contabilizando 735 nomes e 4,7 biliões de dólares (4,3 biliões de euros), seguindo-lhe a China com 607 milionários e 2,3 biliões de dólares (2,1 biliões de euros).