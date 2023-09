Evento de networking realiza-se a 27 de setembro, no Palácio da Bolsa, no Porto. Reúne empresas da Federação dos Empresários do Metal de Sevilha (FEDEME) e é promovido pela AIMMAP.

6 Setembro 2023, 15h15

Sistemas de robótica e automação industrial, linhas de produção ou componentes e equipamentos de precisão são algumas das soluções para conhecer no primeiro Fórum Metalúrgico, um evento que reúne empresas da Federação dos Empresários do Metal de Sevilha (FEDEME), promovido pela Associação Comercial do Porto e pela AIMMAP – Metal Portugal.

A iniciativa, de participação gratuita, realiza-se no Palácio da Bolsa, no próximo dia 27 de setembro, “e tem por objetivo fomentar a cooperação entre empresas da província de Sevilha e do Norte de Portugal, que operam na fileira do metal”, segundo indicam as entidades promotoras.

O programa inclui networking, uma sessão de apresentação da indústria metalúrgica e metalomecânica das duas regiões envolvidas, um pitch sobre os projetos de cooperação em I+D+I entre Espanha e Portugal, e reuniões individuais B2B.

A realização do Fórum Metalúrgico é vista pelo vice-presidente executivo da AIMMAP, Rafael Campos Pereira, como uma oportunidade relevante para as empresas portuguesas. “A promoção de uma maior interligação entre os setores metalúrgico e metalomecânico de ambas as geografias vai, seguramente, gerar uma relação win-win para as duas partes, e o reconhecimento da qualidade dos produtos e serviços nacionais vai abrir portas em fábricas de renome mundial como a AIRBUS, Renault, entre tantas outras, que estão sediadas na região de Sevilha”, disse, citado pelo comunicado.

Aquele dirigente refere, ainda, que este evento se junta “ao conjunto de ações estratégicas em que a AIMMAP tem apostado para que o mercado espanhol continue a manter-se entre os principais pontos de exportação do Metal Portugal, potenciando todas as vantagens que advêm da grande proximidade geográfica e cultural.”

Por seu turno, o presidente da Associação Comercial do Porto, Nuno Botelho, reitera a importância desta iniciativa para fomentar a internacionalização da economia nacional e o aumento das trocas comerciais. “É fundamental para as empresas da região do Porto e do Norte do país terem uma visão global do seu negócio, para aumentarem as suas exportações, ganharem escala e crescerem em valor. Esta iniciativa conjunta é uma oportunidade muito interessante para que essa abertura ao exterior aconteça, mas também para as empresas contactarem com outros métodos de produção e de gestão industrial, que possam contribuir para o desenvolvimento dos seus negócios”.

A FEDEME é uma organização profissional formada por industriais e comerciais dos diferentes ramos de atividade do setor metalúrgico da região de Sevilha, representando mais de nove mil empresas e mais de 83 mil trabalhadores, em importantes clusters como a indústria automóvel, aeronáutica, montagens industriais, minas, elevação, ou fabricantes de máquinas e bens de equipamento.

O sector do metal em Sevilha tem um lugar de destaque, pois representa cerca de 14% do PIB regional. Por outro lado, estão aí sedeadas fábricas de renome mundial como a AIRBUS, Renault, Cobre Las Luces (propriedade da First Quantum Minerals), General Dynamics European Land Systems – Santa Barbara Sistemas ou Abengoa, com as quais a FEDEME tem colaborado em diferentes projetos.