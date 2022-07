França contra metas de redução do consumo de gás na Europa

França é contra a fixação de metas uniformes para a redução do consumo de gás na Europa, disse o Ministério da Energia francês, citado pela “Reuters”.

O Ministério da Energia de França também considera que as metas futuras devem ter em conta as capacidades de exportação de cada país.

Na quarta-feira, a Comissão Europeia propôs que todos os países da UE reduzissem o uso de gás de agosto para março em 15%. A meta é inicialmente voluntária, mas eventualmente será obrigatória se a Comissão declarar emergência.

Mas, desde o início, a proposta recebeu críticas de vários países. Espanha, Portugal e Grécia estão entre os mais abertamente hostis, enquanto diplomatas dizem que Dinamarca, França, Irlanda, Itália, Malta, Holanda e Polónia também têm reservas sobre dar à Comissão o poder de decretar esses cortes.

Em Portugal, o secretário de Estado da Energia, João Galamba, admitiu que Portugal está “completamente contra” e classificou a proposta como “insustentável” porque obrigaria o país a ficar “sem eletricidade”.

Já o ministro do Ambiente defendeu à “Rádio Renascença” que a proposta da Comissão Europeia para uma meta de redução do consumo de gás na União Europeia (UE) de 15% até à primavera “não é aceitável”. “Portugal, devido à seca, produz menos energia hídrica, o que obriga a produzir mais energia por via do gás”, referiu, acrescentando que Portugal ia tentar “melhorar” a proposta de Bruxelas.