Funchal aprova 400 mil euros para o desporto

Foi aprovado esta quinta-feira em Reunião de Câmara, o apoio de 400 mil euros às atividades desportivas do concelho do Funchal, a derramar por 75 entidades, entre clubes associações e atletas, com base nas propostas de eventos submetidas ao Município para 2022.

O reforço das verbas justifica-se pelo o impacto positivo na prática desportiva, particularmente nos mais jovens, mas, também, na promoção da própria cidade, salientou o presidente da autarquia.

“Este montante pode não ficar por aqui, já que outras candidaturas poderão surgir ao longo ano”, acrescenta Pedro Calado.

Sobre as críticas da oposição, de que parte desse valor será destinado para o apoio à realização de provas automobilísticas no concelho, Pedro Calado diz não estranhar as “provocações gratuitas”, e relembrou que, “no ano passado, a coligação que mandava na CMF apoiou com 40 mil euros a realização de três ralis no Município do Funchal. Haja coerência”, concluiu o Presidente da CMF.

Financiamento da ETAR com prazo prorrogado

Nesta reunião semanal foi também aprovado, com os votos contra da oposição, a prorrogação do prazo, por mais uma semana, a pedido de uma instituição financeira, para apresentação de propostas de contratação de um empréstimo para a comparticipação do Município na obra de ampliação da ETAR do Funchal.

Pedro Calado considera este projeto fundamental, para o qual tem financiamento comunitário garantido, vincando, por isso, ser necessário aproveitar a boa execução de fundos comunitários.

“Temos de executar esta obra, dada a sua importância em matéria ambiental”, sublinhou Pedro Calado, vincando que Portugal já foi notificado pela comunidade europeia, para a necessidade de cumprir com as diretivas europeias, relacionadas com o tratamento de águas residuais.