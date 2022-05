Funchal incentiva crianças a apresentarem projetos para a comunidade

Chama-se “Crianças em Participação” e é um projeto da Câmara Municipal do Funchal, que procura sensibilizar os mais jovens para as questões do poder local, estimulando o pensamento crítico, mediante a apresentação de propostas de interesse para o Município e para a comunidade educativa em que estão inseridos.

É uma espécie de “Orçamento Participativo” para crianças, desenvolvido nas escolas do 1.º ciclo do Funchal.

O presidente da CMF, Pedro Calado, destaca que “os jovens querem ter uma palavra ativa na vida da cidade”, fazendo votos que “quando forem mais velhos, mantenham esta atitude, de pensar diferente, e à medida que forem crescendo, desenvolvam outras ideias, e tragam para o Funchal e para a Região, projetos de natureza diferente”.

Para o projeto “Crianças em Participação”, candidataram-se cinco escolas, que receberam uma comparticipação de mil euros, para implementação das respetivas ideias.

A Escola EB1 PE da Achada apresentou um projeto de enriquecimento da ludoteca da escola, com jogos de interior e exterior (mesa de bilhar, ténis de mesa, matrecos), e a EB1 PE S. Filipe pretende o incremento de atividades lúdicas na escola, com aquisição de equipamentos (ténis de mesa interior, patins em linha, raquetes, material para badminton).

Já a EB1 PE Prof. Eleutério de Aguiar quer criar um “Parque dos Buzicos”, que será um mini espaço lúdico/aventura, com adaptação de um espaço exterior para a instalação de uma tirolesa e um abrigo infantil de madeira.

A escola EB1 PE St. Amaro apresentou o projeto “Mais tecnologia – maior participação”, para a aquisição de dois computadores portáteis, para permitir a consulta rápida dos temas em estudo nas salas de aulas.

Por fim, a EB1 PE Ladeira – St. António apresentou o Projeto Ladeira Online, para dotar a escola de uma melhor rede de Wi-Fi.