Funchal recebe conferência da Advantage Partnership que reúne 300 agentes de viagens

O Funchal vai receber entre 29 de abril e 2 de maio a conferência, a cargo da Advantage Partnership, um consórcio do Reino Unido, que reúne os agentes de viagens mais importantes deste mercado.

O evento deve trazer à região cerca de 300 profissionais do setor, e também imprensa especializada. Entre os participantes estarão proprietários/CEO’s de uma variedade de agências, agências de viagens de lazer independentes, especialistas em viagens de negócios.

A conferência, que vai decorrer no Savoy Palace, inclui iniciativas gastronómicas, atualizações de negócios, três sessões no estilo TedEx, um painel de discussão e duas sessões principais com o contributo do jornalista líder de viagens de negócios Simon Calder. David Meade será o moderador deste evento.

A abertura da conferência realiza-se a 30 de abril, pelas 08h50, e contará com a presença da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, a Associação de Promoção da Madeira e ainda o Turismo de Portugal.

O secretário regional do Turismo e Cultura e presidente da Associação de Promoção da Madeira, Eduardo Jesus, salientou a importância do evento, e destacou que a iniciativa será relevante para reafirmar as relações existentes entre a Madeira e o Reino Unido no setor turístico.

“O mercado britânico continua a ser um dos principais mercados emissores da Região e no ano passado ficou em segundo lugar do top, sendo apenas suplantado pelo mercado nacional. Mesmo durante o período pandémico, os turistas britânicos continuaram a procurar a Madeira e com a retoma que agora se verifica, com mais ligações aéreas diretas àquele país, acreditamos que 2022 será mais um ano de crescimento neste mercado”, disse Eduardo Jesus.

O governante salientou que o evento será “uma oportunidade única para a promoção da Madeira junto de um mercado de elevada importância para o nosso destino”.

A iniciativa tem o apoio do Turismo da Madeira, através da Direção Regional de Turismo e da Associação de Promoção da Madeira, e do Turismo de Portugal.