“O estudo, inédito, faz parte do amplo leque de investigações que a Fundação Amélia de Mello (instituição que consagra o nome da Filha de Alfredo da Silva) decidiu apoiar nos anos de 2020 e 2021, no âmbito de um conjunto de iniciativas vastas e diversificadas para as comemorações dos 150 anos do nascimento de Alfredo da Silva”, explica a Fundação.

22 Outubro 2023, 18h37

A Fundação Amélia de Mello lança no Centro Cultural de Belém (CCB), Lisboa, dia 7 de novembro, a História da Publicidade em Portugal, de Eduardo Cintra Torres em dois volumes. A obra inclui um extenso estudo de caso da CUF.

“A obra em dois volumes, da autoria de Eduardo Cintra Torres, resulta de uma investigação dedicada de cerca de cinco anos. Com publicação a cargo da Princípia Editora, os dois volumes complementam-se, sendo um exclusivamente de texto e o outro exclusivamente de imagens: I – História da Publicidade em Portugal – Com Estudo de Caso do Grupo CUF; II – História Ilustrada da Publicidade em Portugal”, refere o comunicado.

Vasco de Mello, presidente da Fundação Amélia de Mello, destaca no comunicado que “as comemorações dos 150 anos do nascimento de Alfredo da Silva serviram para apoiar diversas universidades portuguesas e os seus investigadores para realização de trabalhos científicos, sobre temáticas que entenderam ser mais relevantes e sempre com uma perspetiva de futuro!”.

“O estudo, inédito, faz parte do amplo leque de investigações que a Fundação Amélia de Mello (instituição que consagra o nome da Filha de Alfredo da Silva) decidiu apoiar nos anos de 2020 e 2021, no âmbito de um conjunto de iniciativas vastas e diversificadas para as comemorações dos 150 anos do nascimento de Alfredo da Silva”, explica a Fundação.

A investigação realizada por Eduardo Cintra Torres é a primeira de grande fôlego sobre a História da Publicidade em Portugal, cobrindo o período da Idade Média até ao final do primeiro quartel do Século XXI.

No livro de texto, com mais de mil páginas, a investigação de Eduardo Cintra Torres “inclui um amplo estudo de caso da publicidade do antigo Grupo CUF”.

Logo no Prefácio o Autor salienta que “o sistemático estudo de caso da CUF não poderia ser mais adequado a uma história geral da publicidade portuguesa, dado que, dirigida desde cedo por Alfredo da Silva, ela se tornou um dos maiores grupos empresariais do País e da Europa, com uma relação muito interessante com a publicidade e o marketing. Além disso, a CUF cobre um amplo e fundamental período da publicidade e a diversidade impressionante das áreas de produção e serviços em que se envolveu servem facilmente de exemplo e ilustração”. Batalha Centro de Cinema, sendo um dos autores e também um dos curadores da exposição que o acompanha.