Fundo da Explorer Investments investe cinco milhões de euros na NextBitt

A empresa portuguesa NextBitt, que opera no negócio dos sistemas tecnológicos de gestão e otimização de ativos físicos, anunciou esta sexta-feira que assinou um contrato de 5 milhões de euros com um fundo gerido pela Explorer Investments para internacionalizar as suas operações na Europa e investir na estratégia de sustentabilidade.

Numa primeira fase, o capital será mobilizado para a abertura de novos escritórios em países europeus, investir em investigação e desenvolvimento (I&D) e voltar a contratar para aumentar a equipa que tem hoje mais de 40 pessoas. O objetivo é, com esses talentos, “reforçar os serviços de Sistemas de Gestão Energética e Sistemas de Gestão Ambiental da plataforma NextBitt”, de acordo com o sócio cofundador Miguel Salgueiro.

Miguel Salgueiro e os restantes sócios fundadores – André Calixto e Pedro Morais – mantém-se na empresa, com autonomia de gestão. António Rocha Silva, sócio da área de Growth Capital da Explorer Investments, explica porquê: “Temos objetivos claros para os nossos investimentos: em projetos com elevado potencial de crescimento, resiliência e solidez do seu negócio, mas que sejam também projetados para os desafios do futuro”.

“A aposta na criação de uma plataforma de excelência, já em utilização em diversos clientes de reconhecida exigência, a que se junta uma visão alicerçada na sustentabilidade (princípio que também partilhamos) e sustentada num forte investimento na área de I&D, estão na base de uma decisão que, assim esperamos, venha a permitir elevar a Nextbitt ao próximo nível de crescimento e traduzir-se num investimento com elevada rentabilidade para os nossos investidores”, argumenta o porta-voz da sociedade gestora de fundos de private equity.

A Nextbitt foi fundada há sete anos e comercializa sistemas de gestão de edifícios ou infraestruturas, que vão desde a frota automóvel de uma empresa, os painéis solares que tem no telhado ou o pequeno-almoço que servirá nas mesas de reunião.