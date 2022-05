Futsal junta árbitros de todo o País na Madeira

O deputado do JPP Paulo Alves lembrou que a realidade de desemprego na Madeira não so limita apenas ao número de inscrições no Instituto de Emprego da Madeira, lembrando que existem pessoas em situação de desemprego que não estão lá inscritas. No debate mensal da Assembleia Legislativa da Madeira, ocorrido no dia 3 de maio, […]