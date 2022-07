Futuro da Contabilidade: desafios, tendências e oportunidades. Assista à Mesa Redonda promovida pelo JE

Nesta mesa-redonda promovida pelo JE e dedicada ao “Futuro da Contabilidade”, que tem lugar no auditório da PLMJ, em Lisboa, serão abordados temas como a digitalização da atividade, os desafios e oportunidades da digitalização para os Contabilistas Certificados, a importância crescente da sustentabilidade e dos critérios ESG, as perspectivas para a atividade em 2022/2023 e o desafio da atração e retenção de talento.

A nota de boas-vindas será dada por Filipe Alves, diretor do JE, à qual se segue a intervenção de Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados. O painel que irá debater os desafios, tendências e oportunidades do Futuro da Contabilidade, contará com as reflexões de Armando Inocentes, partner do Grupo Moneris; Isaque Ramos, advogado e sócio da área de Fiscal da PLMJ; Luís Batista, partner e head of outsourcing da Mazars; Mário Moura, CEO da Mário Moura Contabilidade e Vítor Pinho, CEO da Cloudware.

O Jornal Económico publicou recentemente o ”Quem é Quem na Contabilidade em Portugal” onde vai encontrar uma análise sobre os grandes desafios e tendências deste setor.