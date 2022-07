Google sugere que os seus principais produtos estão a ser superados pelo TikTok e Instagram

Os principais produtos da Google estão a ser ameaçados pelas redes sociais TikTok e Instagram, já que os formatos que estas apresentam aos utilizadores são mais indicados para o público mais jovem. Quem o diz, é o vice-presidente da própria Google, Prabhakar Raghavan, que apontou aquelas redes sociais como os motores de pesquisa de cada vez mais jovens.

“Continuamos a aprender, uma e outra vez, que os utilizadores da internet não têm as expetativas e a mentalidade a que nos acostumamos”, referiu numa conferência onde se discutiu o futuro dos produtos da Google e o seu uso de Inteligência Artificial (AI).

A ameaça do TikTok e do Instagram à Google não se coloca apenas perante o YouTube, mas também a outros serviços, como é o caso do motor de busca e o serviço Maps.

“De acordo com os nossos estudos, cerca de 40% dos jovens, quando procuram um local para almoçar, não vão ao Google Maps ou ao [correspondente] motor de busca”, sublinhou Raghavan, “vão ao TikTok ou ao Instagram.”

O executivo da empresa lembrou que os jovens que hoje exploram o mundo online nunca viram um mapa em papel e o serviço de mapas da Google foi concebido como se fosse um mapa “preso no telemóvel”. Algo que não vai de encontro às necessidades dos utilizadores e é uma experiência errada para lhes oferecer.

“Temos de invocar expetativas totalmente novas e isso requer bases tecnológicas novas”, reiterou.