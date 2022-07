Governo da Madeira cria apoio para empresas agrícolas de três milhões de euros

O Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, anunciou uma medida de apoio destinada a empresas e agricultores que operam nos sectores de transformação, comercialização ou desenvolvimento de produtos agrícolas no valor de três milhões de euros. A medida surge na sequência da guerra na Ucrânia, que levou à subida exponencial de produtos e matérias-primas no mercado mundial.

Nesse sentido, “o Governo Regional lançou um conjunto de medidas de apoio às empresas e produtores regionais, tendo em vista atenuar os custos dos fatores de produção e por consequência mitigar o preço dos produtos no mercado regional”, afiançou Miguel Albuquerque.

O chefe do executivo regional falava na Assembleia Legislativa da Madeira na manhã desta quinta-feira, introduzindo o debate sobre o “Estado da Região”.

Dos três milhões de euros, o montante do apoio por agricultor será até 15 mil euros e 100 mil euros por empresa agrícola. O montante será calculado em função do acréscimo de custos relativo ao período homologo.

Para além disso, está alocado para os produtores do sector pecuário (carne, ovos, leite) um valor adicional de 330 mil euros, tendo em vista igualmente compensar a subida dos custos de produção no sector

Ainda sobre a crise nas matérias-primas, o chefe do Governo Regional salientou que o executivo está neste momento a “diligenciar” a criação da ‘Reserva Estratégica de Cereais da RAM‘, no valor total de 363 mil euros, tendo em vista a contenção do preço do pão e derivados.