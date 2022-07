Madrid aprova medidas para apoiar os jovens na compra de casa: 95% do crédito fica garantido

A Comunidade de Madrid vai duplicar o investimento no programa Mi Primera Vivienda (A minha primeira Casa) para 18 milhões de euros, segundo o “El Mundo”, reforçando um pacote de medidas que visam ajudar a população jovem a adquirir a primeira habitação.

Em causa está uma ajuda para jovens com menos de 35 anos que facilita a concessão de até 95% da hipoteca da sua primeira casa.

O governo de Isabel Díaz Ayuso cumpre, assim, um dos 13 pontos do acordo com a Vox para aprovar os orçamentos de 2022, no qual prometeu dar mais fundos ao programa First Home para pessoas com menos de 35 anos de idade e ao qual seriam atribuídos mais 9 milhões de euros, ou seja, 18 milhões.

O investimento será aprovado esta quarta-feira no último Conselho de Governo antes do verão, e as candidaturas poderão ser apresentadas durante o último trimestre do ano-

Através deste programa, o governo regional irá promover a emancipação dos jovens na capital espanhola.

O governo regional, em colaboração com as instituições financeiras, oferecerá, assim, uma garantia àqueles que têm recursos económicos suficientes para pagar o montante restante da casa que vão comprar.

Os interessados em tornar-se beneficiários do programa deverão comprovar residência legal na Comunidade de Madrid, de forma contínua e ininterrupta, nos dois anos imediatamente anteriores à data do pedido de empréstimo, não podendo ser proprietários de outra casa em Espanha.

Após o acordo com o governo regional, os bancos irão conceder os empréstimos hipotecários para a compra dos apartamentos por um montante superior a 80% e até 95% do valor do imóvel, desde que não exceda os 390.000 euros, tendo como referência o seu valor de avaliação ou o preço de compra.

A líder do Vox na Comunidade de Madrid, Rocío Monasterio, escreveu no no Twitter que “a aprovação da Vox para facilitar aos jovens a compra de casas está a avançar”.

“Agora precisamos de liberalizar a terra para termos habitação para comprar e fornecer mais recursos; 18 milhões não é suficiente”, disse Monasterio.