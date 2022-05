Governo Regional prevê um “gratificante” crescimento económico na Madeira superior aos níveis pré-pandemia

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque afirmou que prevê-se na região um crescimento económico superior ao registado antes da pandemia.

“Todos os indicadores estatísticos apontam para um gratificante o crescimento económico da região em todos os setores, inclusive nos setores turístico, imobiliário, alojamento, construção civil e alguns serviços têm indices de crescimento superiores aos indicadores pre-pandemia”, afirmou Miguel Albuquerque na intrudução do debate mensal com o Governo Regional, ocorrido na Assembleia da Madeira no dia 3 de maio, subordinado ao tema do emprego na região.

O governante destacou o trabalho que foi feito pelo seu executivo desde 2015 no combate ao desemprego. Nesse ano, a região tinha a mais baixa taxa de desemprego do país “graças às políticas de estímulo ao investimento e de desagravamento fiscal”, salientou, afirmando de seguida que a pandemia por Covid-19 veio reverter esta situação.

Durante a pandemia, a “prioridade” do Governo Regional foi de responder “de forma coordenada” aos desafios impostos pela crise sanitária, “alocando recursos para saúde pública, mas simultaneamente apoios essenciais às empesas, aos trabalhadores, e às famílias para evitar situação de catástrofe”.

Quanto ao emprego, Miguel Albuquerque enalteceu o trabalho da Secretaria Regional da Inclusão e do Instituto de Emprego da Madeira, afirmando que desde 2015 foram integrados 53.914 desempregados no mercado de trabalho, e em média foram 7.600 pessoas por ano até 2019. Em 2020 o valor reduziu para 5.200, mas já em 2021 superou registou uma média de 8.300 pessoas integradas no mercado de trabalho, apresentando um número superior aos registados antes da pandemia. Tal trabalho destas entidades resultou na descida no número de desempregados no fim de cada mês pelo 12º mês consecutivo na região, frisou o governante.

Miguel Albuquerque concluiu o seu discurso criticando a oposição: “Aguardamos o que a oposição vai inventar para inverter números tao inovadores. Para a oposição nesta casa, que gosta de viver num universo paralelo, este trabalho não existe”, acusou.