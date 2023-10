A Irlanda é um “mercado que apresenta um enorme potencial de crescimento nos próximos anos”, segundo a empresa liderada por João Manso Neto.

23 Outubro 2023, 11h00

A Greenvolt entrou no mercado irlandês com uma compra de 25 milhões de euros. A energética comprou mais de 50% da Enerpower, uma empresa de geração distribuída de energias renováveis.

O acordo inclui um “investimento adicional para o desenvolvimento” de PPA, através da compra de outra empresa dedicada a estes contratos de compra e venda de energia, e prevê também a possibilidade de reforçar a participação até 100%.

“Esta operação permite à Greenvolt reforçar a aposta no segmento da geração distribuída de energia renovável com a entrada na Irlanda, mercado que apresenta um enorme potencial de crescimento nos próximos anos”, segundo comunicado hoje divulgado pela empresa.

A Greenvolt salienta que a “transação está ainda pendente da verificação de condições habituais neste tipo de operações, nomeadamente autorizações regulatórias”.

“A entrada do Grupo Greenvolt num novo mercado no segmento da geração distribuída reforça não só o nosso compromisso estratégico com este segmento, como nos permite dar mais um passo na nossa estratégia de desenvolver uma plataforma pan-europeia. A Enerpower é uma empresa consolidada, com clientes de renome internacional, que terá agora uma capacidade reforçada para aproveitar as inúmeras oportunidades na Irlanda”, disse em comunicado João Manso Neto, CEO da Greenvolt.

A Enerpower tem sede em Waterford no sul da Irlanda, tendo instalado 33 megawatts de energia solar em 2022, prevendo um crescimento em mais de 30% em 2023.

Segundo a Greenvolt, a Irlanda tem como objetivo aumentar para 80% a proporção de energia obtida a partir de fontes renováveis até 2030. “Essa meta deverá ser alcançada em grande medida através da energia solar que alcançará uma capacidade instalada de 8 GW no final da década, com o setor Comercial&Industrial a duplicar a capacidade de geração de energia através de painéis solares, face ao final de 2022, para quase 1,1 GW”.

Entre os seus clientes, a Enerpower conta com a PepsiCo, Lidl, Pfizer ou a Virgin Media, além de PPA (contratos de compra e venda de energia) celebrados com os supermercados Tesco e a farmacêutica Eli Lilly.

A Greenvolt conta atualmente com um pipeline de 7,7 gigawatss em projetos eólicos e solares em 15 países, com 2,9 gigawatts em ready to build.