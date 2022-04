Grupo Agris emitiu na Euronext obrigações no montante de 15 milhões de euros

Hoje foi o toque do sino da emissão obrigacionista grupo Agris 2022-2026, na Euronext Lisboa. É um novo emitente na Bolsa de Lisboa, e é um grupo económico com mais de 35 anos de presença no mercado português, com uma estrutura acionista estável e totalmente nacional. “Temos um papel importante nos mercados onde atuamos, com o setor agrícola na nossa génese”, diz o grupo em jeito de apresentação ao mercado.

O grupo Agris emitiu obrigações no montante de 15 milhões de euros. O prazo da emissão são quatro anos e estão permitidos os reembolsos parciais a partir da primeira data de pagamento de juros.

A taxa de juro da emissão é indexada à Euribor seis meses, acrescida de um spread de 2,25%.

A organização e montagem esteve a cargo do Banco Montepio e do Banco de Empresas Montepio (BEM). Os assessores jurídicos foram a PRA – Raposo, Sá Miranda & Associados.

O grupo Agris do sector agrícola avançou assim com a emissão e a cotação das obrigações. Na sessão esteve presente Hugo Feliciano, executive board member e CFO grupo Agris.

A Euronext defende que a dívida titulada reforça a sustentabilidade financeira dos emitentes, diversificando as fontes de financiamento e aumentando a visibilidade.