Grupo de Botânica da Madeira participa no primeiro workshop de Paleontologia em ilhas Atlânticas

O Grupo de Botânica da Madeira (GBM), da Faculdade de Ciências da Vida da Universidade da

Madeira (UMa), participou no primeiro workshop de Paleontologia em ilhas Atlânticas, que

aconteceu durante os dias 6 a 16 de abril nas ilhas da Madeira e Porto Santo. O GBM foi

representado por Carlos Góis-Marques, investigador deste grupo e docente convidado na UMa.

Este workshop foi organizado por Patrícia Madeira e Carlos Melo, ambos membros do grupo de investigação PaleoBiogeografia Marinha (MPB), sediado na Universidade dos Açores.

O objetivo geral deste workshop foi realizar um inventário preliminar do património paleontológico do arquipélago da Madeira através do estudo de coleções de fósseis e da realização de trabalhos de campo. O trabalho de campo incidiu na visita de locais já conhecidos e na prospeção e inventariação de novos afloramentos fossilíferos, especialmente na ilha de Porto Santo e nos ilhéus adjacentes.

Neste workshop participaram vários especialistas em geologia, paleontologia e biologia de várias

instituições nacionais e internacionais, nomeadamente Carlos Marques da Silva, José Madeira, ambos da Universidade de Lisboa e do Instituto Dom Luiz, María Esther Martín González, do Museu de Natureza e Arqueologia de Tenerife, Samuel Arruda, da Universidade do Algarve, Livia Sinigaglia, da Universidade do Porto, Claudia Sacchetti, da Universidade de Lisboa, e Ricardo Araújo, do Museu de História Natural do Funchal, e Hugo Serra.

Nos dias 13 e 14 decorreram palestras públicas sobre paleontologia e geologia das ilhas atlânticas, onde o GBM apresentou a palestra ‘Paleobiodiversidade terrestre em ilhas oceânicas: o caso dos fósseis de plantas dos arquipélagos da Madeira e dos Açores’.

Na última década o Grupo de Botânica da Madeira tem desenvolvido investigação na área da

paleontologia, tendo os resultados desta investigação sido publicados em jornais internacionais.

Atualmente o Grupo de Botânica da Madeira possui uma importante coleção de fósseis que está

incluída no recém-inaugurado Herbário R.T. Lowe, sediado na Universidade da Madeira. As

amostras colhidas durante esta expedição serão incluídas na coleção do GBM/Universidade da

Madeira, e o seu estudo vai permitir compreender a flora e a vegetação que há 14 milhões de anos

cobriam a ilha do Porto Santo.