O Santander Asset Management vendeu o complexo turístico Vila Sol, em Vilamoura, no Algarve, ao Grupo Pestana por cerca de 43 milhões de euros. Grupo hoteleiro já assegurava a gestão da unidade.

8 Setembro 2023, 09h15

O negócio foi anunciado pelas consultoras JLL, CBRE e Worx, que assessoraram o Santander Asset Management na operação, esta quinta-feira.

O Grupo Pestana, grupo hoteleiro multinacional com sede em Portugal, já assegurava a gestão da unidade hoteleira e campos de golfe e, com esta aquisição tornando-se assim também o proprietário.

O Pestana Vila Sol inclui um hotel de 5 estrelas com 189 quartos, dois campos de golfe de 18 e 9 buracos e terreno para desenvolvimento (expansão ou nova promoção imobiliária), com uma área bruta de construção de 7.770 metros quadrados.

Luís Figueiredo, Administrador da Santander Asset Management, referiu no comunicado que “o sector Hoteleiro mostrou-se muito resiliente no período pós pandemia, continuando Portugal a ser um dos destinos turísticos privilegiados, nomeadamente a região do Algarve” e que “sempre acreditámos no valor do complexo Vila Sol, pelo seu potencial, localização, complementaridade com os campos de golf, retirando assim a sazonalidade da operação do Hotel e também por ser operado pelo prestigiado Grupo Pestana, tornando-o num activo atractivo e com forte interesse por parte dos investidores”.

Pedro Lopes, Administrador da Região Algarve do Grupo Pestana, explica que “a aquisição do empreendimento Pestana Vila Sol é o culminar de um processo iniciado há uma dezena de anos, quando o Grupo Pestana assumiu a gestão desta unidade hoteleira e do campo de golfe adjacente. Numa primeira fase, conseguimos recuperar a rentabilidade destas unidades tendo, posteriormente, reforçado a aposta, assumindo o risco enquanto arrendatários com uma renda fixa de mercado”.

Da parte das consultoras imobiliárias que assessoraram a operação, a JLL considera que “esta venda representa um marco significativo no mercado imobiliário de Vilamoura, destacando o potencial de investimento contínuo na região”; a CBRE Portugal acrescenta que “este é mais um negócio que vem confirmar o crescente dinamismo do mercado hoteleiro na zona sul do país, atrativo quer para investidores internacionais como nacionais”; e a Worx Real Estate Consultants, considera que “o sector hoteleiro tem ganhado um crescente destaque em 2023, representando 40% do volume total de investimento na primeira metade do ano. Desta forma, é notória a contínua importância de Portugal no mapa de investimento internacional, bem como o peso do turismo no país”.