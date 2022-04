Grupo SGS investe mais de 10 milhões de euros em nova sede e laboratórios em Portugal

O grupo SGS investiu mais de dez milhões de euros numa nova sede e em laboratórios em Portugal, no ano em que celebra o centenário da presença no mercado nacional.

O evento de inauguração das novas instalações da SGS Portugal terá lugar na próxima sexta-feira, dia 22 de abril, pelas 11 horas, em Lisboa, no Pólo Tecnológico, em Carnide/Telheiras.

“As novas instalações em Portugal, sede e laboratórios com tecnologia de ponta, representaram um investimento de mais de 10 milhões de euros, sublinhando a importância desta filial para a estratégia global do Grupo SGS. É a partir deste ‘hub’ de inovação, tecnologia e conhecimento localizado em Lisboa que estão a nascer diversos projetos globais em diversas áreas de conhecimento: Global BioScience Centre, Innovation Squad e Competence Centre of Molecular Biology”, destaca um comunicado da empresa.

Para assinalar a importância da sustentabilidade para a SGS Portugal, o evento conta ainda com a realização de uma mesa-redonda para assinalar o Dia Mundial da Terra sob o tema ‘Investir no Planeta’, moderada pelo Business Development Manager da SGS Portugal na área da sustentabilidade, Gonçalo Faria (na foto).

A mesa-redonda tem como ‘speaker’ Javier Lopez Gomez, Corporate Sustainability da SGS Global, e conta com a participação de Susana Viseu, presidente da direção da Business as Nature; Maria João Coelho, Head of Sustainability Knowledge, do BCSD Portugal (Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável); e Nuno Gaspar de Oliveira, Chief Executive Officer na NBI – Natural Business Intelligence.

Está também confirmada a presença do CEO Global da SGS, Frankie Ng; assim como do secretário de Estado da Agricultura, Rui Martinho; e do presidente da Junta de Freguesia de Carnide, Fábio Sousa.