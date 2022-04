A empresa do sector das energias renováveis Helexia Portugal fez a sua primeira aquisição no mercado português, ficando com 60% do capital da Ewen Energy, aumentado a carteira de serviços que disponibiliza e reforçando a capacidade de inovação. O objetivo para este ano é quase triplicar a faturação, para 11 milhões de euros.

