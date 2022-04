IEFP: Desemprego continua em queda. Existem menos 18 mil inscritos nos centros de emprego

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) no continente e regiões autónoma, em março, desacelerou para os 326.251. Os dados do IEFP indicam que o número de indivíduos desempregados representa 64,9% do total dos 502.643 pedidos de emprego na plataforma.

Em relação a fevereiro de 2022, verifica-se uma diminuição de 5,2% ou de 18.013 pessoas que saíram da situação do desemprego.

Em termos homólogos, existem menos 106.600 desempregados, representando uma diminuição acentuada de 24,6% face a março de 2021 e um decréscimo de 2,3% ao desemprego observado em março de 2021, verificando menos 7.525 pessoas sem emprego.

Face a março de 2021, os grupos de indivíduos à procura de novo emprego (103.130), os inscritos há menos de um ano (96.149) e os que possuem idade igual ou superior a 25 anos (90.342) são os principais responsáveis pela diminuição do desemprego registado.

Os dados do IEFP indicam que o desemprego jovem observou uma diminuição de 5,1% em relação ao mês anterior, ou seja, 1.866 jovens abaixo dos 25 anos saíram do desemprego, e um decréscimo de 31,9% em relação ao mesmo mês de 2021, significando menos 16.258 jovens.

Nos dois últimos meses, o desemprego diminuiu em todas as regiões do país. Em termos homólogos, verificaram-se descidas em todo o país, com especial destaque para a redução de 44,4% na região do Algarve, um valor que significa que 14.864 pessoas foram introduzidas no mercado de trabalho, e de 31,2% na Madeira.

Os sectores de atividades, agrícolas, industriais e serviços foram os que registaram as maiores descidas em termos homólogos. “O desemprego oriundo do alojamento, restauração e similares diminuiu 13,4% (-4.385 pessoas) entre fevereiro e março deste ano, sector que regista agora uma descida de 43,6% em termos homólogos (-21.926 pessoas)”, escreve o IEFP.

Sabe-se que existem ainda 160.358 pessoas em situação de desemprego de longa duração. Entre fevereiro e março de 2022 observou-se uma descida de 5,1%, ou 8.665 pessoas, um valor que significa que o desemprego de longa duração está agora 6,1% abaixo do nível observado no ano passado e 10,7% abaixo do verificado em 2019.