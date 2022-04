IHM adquire 42 fogos em Câmara de Lobos para habitação a custos controlados

Será apresentado esta quinta-feira, em Câmara de Lobos, um investimento que surge na sequência da Oferta Pública lançada pela Investimento Habitacionais da Madeira (IHM) para a aquisição de frações habitacionais no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). São 42 fogos, num terreno com área de 2.380 metros quadrados. A obra está orçamentada em 7,8 milhões de euros, e tem por intuito habitação a custos controlados.

Este investimento faz parte dos onze empreendimentos da primeira fase de candidaturas da oferta pública que foi lançada pela IHM, no âmbito do PRR.

“A obra será construída a custos controlados pela empresa Vilismob- Promoção Imobiliária, Lda, através da Vicente Vieira Construções. O empreendimento, servido por todas as infraestruturas e próximo de diversos equipamentos públicos, como escolas, complexos desportivos, áreas comerciais e serviços vários, será composto por um total de 42 fogos de tipologia T1, T2 e T3. Contará também com estacionamentos privativos, áreas de convívio comuns e áreas verdes ajardinadas e de utilização coletiva. Por tipologia, prevê-se a construção de treze apartamentos T1, dezassete T2 e doze T3. Para além da construção de raiz do novo edificado, o projeto de arquitetura prevê ainda a recuperação de uma moradia existente no terreno, que dará origem a duas frações habitacionais, um T2 no rés-do-chão e um T1 no primeiro andar”, refere o executivo regional.

A conclusão da obra está prevista para final de 2024.