IL apresenta queixa na Provedoria de Justiça por atrasos nos apoios por deficiência

A Iniciativa Liberal apresentou queixa na Provedoria de Justiça por atrasos nos apoios por deficiência. Numa publicação nas redes sociais a IL considera que o “Estado falha aos desfavorecidos”.

Os liberais também escreveram, no Twitter, que este é “um Estado que se mete em tudo e falha a quem mais precisa”. A publicação vem acompanhada de uma entrevista com o deputado Rui Rocha à “TSF” onde contou que o partido já chamou a ministra Ana Mendes Godinho ao Parlamento, mas só existe disponibilidade em setembro. Rui Rocha também revelou que a presidente do Instituto da Segurança Social, Catarina Marcelino,”reconheceu a existência de alguns problemas”.

Noutra publicação, novamente no Twitter, a IL sublinha que “esta é a evidência de um Estado que falha”. “Houve uma situação semelhante quando estávamos sob a intervenção da troika. Já nessa altura a provedoria interveio e pediu medidas urgentes”, recordam os liberais.

Em junho deste ano, vários órgãos de comunicação social noticiaram que um em cada quatro subsídios de educação especial tinha sido cortado entre janeiro e abril. Entretanto, num audição no início do mês, a presidente da Segurança Social negou que a existência de menos crianças apoiadas com o subsídio de educação especial.