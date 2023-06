A complexidade dos sistemas fiscal e de Segurança Social tornam-nos opacos e ineficientes, enquanto a despesa na saúde é pouco focada e carecendo de investimento. Imobiliário é uma nódoa numa prestação positiva do lado macro e, apesar das melhorias, banca merece atenção.

16 Junho 2023, 16h00

Apesar das melhorias recentes na economia portuguesa, a OCDE está preocupada com o mercado imobiliário e as suas implicações no sistema financeiro, com a falta de investimento, sobretudo na saúde, e com os efeitos das subidas recentes do salário mínimo nacional (SMN), que o têm empurrado cada vez mais próximo do salário médio e absorvendo uma fatia crescentemente relevante da população. A trajetória de redução da dívida é elogiada, mas com pedidos de revisões do lado da despesa, com foco nos apoios sociais e nos benefícios fiscais, cuja complexidade e opacidade dificultam o seu acesso, aumentando ineficiências e custos.

No relatório específico para Portugal, o organismo elenca as principais preocupações com as perspetivas económicas de médio-prazo nacionais, com o mercado de habitação à cabeça. Sendo um dos países com uma proporção de créditos com taxa variável mais elevada entre os países da OCDE, a economia nacional fica particularmente vulnerável à subida das taxas de juro, mas há outros aspetos a agravar esta realidade.

