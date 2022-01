Importações nacionais crescem 26,5% no último trimestre do ano

As exportações aumentaram 12,7% e as importações cresceram 26,5% no quarto trimestre de 2021, revela o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta sexta-feira, na sua estimativa rápida.

Comparando com o último trimestre de 2019, verificam-se acréscimos de 9,2% e de 14,5% nas exportações e importações, respetivamente. Em termos homólogos, portanto com o quarto trimestre de 2020, assumem-se crescimentos de 9,2% e de 14,5% nas exportações e importações.

O terceiro trimestre mostrou aumentos de 12% e 20,3% nas exportações e importações, pela mesma ordem.