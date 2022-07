Incêndios. IL acusa Governo de “não conseguir fazer reformas estruturais” na floresta

A Iniciativa Liberal (IL) acusou o Governo de não conseguir fazer reformas estruturais nas florestas como tinha sido prometido em 2017.

Numa publicação no Twitter, acompanhada de um vídeo do presidente do partido João Cotrim Figueiredo, a IL questiona: “Onde está a reforma da floresta prometida em 2017?”. “O Governo não consegue fazer uma reforma estrutural. Se depois de Pedrógão se prometeram reformas, porque não foram feitas? Onde é que está o bloqueio?”, perguntam os liberais.

No vídeo, João Cotrim Figueiredo diz que “não podemos daqui por uns anos dizer que faltam as mesmas reformas estruturais que dissemos em 2017 que faltavam”. “Portanto, se estamos todos de acordo que é necessário fazer e não aconteceu, onde é que está o obstáculo? Onde é que está a dificuldade?”, sublinhou.

O líder liberal acrescentou ainda que lhe parece que “este Governo tem uma enorme dificuldade em mudar algo que não seja imediatamente benéfico para a sua posição”.

O país saiu do estado de contingência à meia-noite de domingo e passou para situação de alerta. Os bombeiros têm conseguido controlar os incêndios, mas até ao momento os incêndios em Portugal já mataram três pessoas: um piloto, que combatia as chamas em Foz Côa e um casal de idosos em Murça. Esta terça-feira, Vila Real é o distrito com a situação mais complexa.