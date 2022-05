Inquérito da OnStrategy põe BPI como melhor empregador na banca

Um inquérito a 20 mil estudantes universitários e quadros empresariais, realizado pela consultora OnStrategy, coloca o BPI no topo das preferências no que respeita à consideração e atração de emprego no setor bancário. O BPI é assim o banco com melhor reputação como empregador.

“Pelo segundo ano consecutivo, o BPI foi considerado o banco nº 1 em termos de reputação como empregador no estudo “Employer Brand Reputation”, realizado pela consultora OnStrategy. O inquérito independente avalia a reputação da “marca empregadora”, no que respeita à consideração e atração de emprego, junto de um painel de 20.000 estudantes universitários e quadros empresariais”, lê-se no comunicado do banco.

A metodologia da Onstrategy assenta numa abordagem qualitativa no que diz respeito à perceção de imagem; e quantitativa na componente racional. Os respondentes avaliam 36 indicadores referentes às dimensões de produtos e serviços, inovação, ambiente de trabalho, formação, remuneração, responsabilidade ambiental e social, governo e liderança.

O BPI “tem desenvolvido uma estratégia de Employer Branding, com o objetivo de se posicionar como marca empregadora de referência, sobretudo, junto do talento universitário”.

“Neste âmbito, e sob o lema ‘Dá Mais Valor ao Teu Futuro’, o BPI marcou presença em diversos eventos de recrutamento e feiras de emprego junto das Universidades, apresentando a sua proposta de valor a mais de 10.000 estudantes universitários”, refere a instituição que garante que continua com a dinamização da área “Trabalhar no BPI” no site público, com a disponibilização de novos conteúdos e testemunhos, comunicando as principais vantagens enquanto marca empregadora e as novas oportunidades de trabalho no BPI.

O BPI foi também considerado a marca bancária mais forte em Portugal no Estudo Brand Energy (Força e Energia). O estudo avalia as marcas em seis dimensões: relação emocional e comportamental, reputação, experiência, presença e atividade no mercado, força da equipa de colaboradores e saúde financeira.