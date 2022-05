Israelitas da Aman querem crescer por aquisições na área das TI

A HCCM Consulting, empresa de tecnologias de informação comprada em agosto de 2021 pelo grupo israelita Aman, está ativamente à procura de novas empresas que lhe permitam atingir uma dimensão que os novos acionistas consideram adequadas. Com uma disponibilidade de financiamento de novos investimentos da ordem dos 10 milhões de euros, a HCCM não descarta, por outro lado, o crescimento orgânico.

É nessa frente, disse ao JE o CEO do grupo, Rui Pereira da Siva, que a empresa está a aumentar a sua presença física “nas geografias onde se encontra o talento em TI, ou seja, no Porto, em Braga, em Aveiro, na Beira Interior”, “com a intenção de contratar 100 novos colaboradores especializados na área”.

Nenhuma das duas vertentes de crescimento se tem revelado fácil, explica Pereira da Silva: o segmento das TI “é e pleno emprego e as empresas têm fortes capacidades de crescimento”, para além de lhes ser assegurada a cobiça por parte de vários investidores.

O racional do investimento dos israelitas da Aman na HCCM ficou a dever-se à sua capacidade de a empresa portuguesa “funcionar com um hub para os mercados do Brasil e dos países de expressão portuguesa” – zonas de expansão que o grupo internacional com sede na capital de Israel, Telavive, quer privilegiar.

A HCCM tem projetos em três principais linhas de negócio (Enterprise Applications, SAP; Professional Services & Nearshoring; Development, e OutSystems & Microsoft), e Rui Pereira da Silva, CEO desde 2017, tem vindo a estabelecer diversas parcerias com os principais fornecedores de tecnologia, incluindo a SAP (de onde aliás é oriundo), Microsoft, OutSystems e Nintex, “tendo como intuito continuar a ampliar a rede de negócios, apostar na atração e retenção de talento da empresa e reforçar o apoio de serviços tecnológicos”.

“Considero este investimento do Grupo Aman na HCCM, muito positivo para todos os colaboradores e parceiros da HCCM pela capacidade de investimento, conhecimento e dinâmica do Grupo Aman, em Israel e a nível internacional”, refere ainda.

Sediada em Lisboa e com uma equipa que conta atualmente com 120 colaboradores, a empresa atingiu em 2021 uma faturação de cinco milhões de euros, “ampliando a sua carteira de clientes em diferentes sectores, nacional e internacionalmente”. Segundo revelou, a dinâmica de crescimento – “dependente da capacidade de crescer ou não por via de novas aquisições” – deverá fazer com que a HCCM atinja no final do exercício de 2023, “pelo menos” “o dobro dos colaboradores” e nunca menos de 10 milhões de euros de volume de negócios.

Para isso, a empresa conta também com o contributo de uma nova – e desgraçadamente cada vez mais procurada – área de negócio onde o Grupo Aman acumulou uma forte experiência: a cibersegurança.

O Grupo Aman, prestes a completar 50 anos de existência sempre sob a alçada da família Pasternak, é constituída por mais de 2.500 colaboradores, distribuídos por oito escritórios em todo o mundo: Estados Unidos da América, Reino Unido, Rússia, Polónia, Cazaquistão, Sérvia, Hungria e agora Portugal.

Sediada em Lisboa, a HCCM Consulting foi criada em 1995 e teve o seu foco desde o início nos sectores da banca, seguros, serviços públicos, energia, retalho, telecomunicações e indústria, tanto a nível nacional como internacional.

Rui Pereira da Silva, licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade Lusíada de Lisboa, está na HCCM Consulting desde 2017 desempenhando o cargo de CEO da empresa. Antes de ingressar na HCCM, trabalhou sucessivamente no Grupo Banco Comercial Português, como Analista de Sistemas; na Prodstar Portugal (actualmente uma empresa do Grupo IBM), como Gestor de Clientes e Consultor; na Baan Business Systems Portugal (atualmente Grupo Infor), como Gestor de clientes; na Getronics Portugal (atualmente Grupo Indra), como Gerente de Área; na SAP Portugal como Senior Account Manager e posteriormente como Sales Director da Unidade de Sector Público.

Em 2009 tornou-se coproprietário e sócio principal na SolidNetworks Business Consulting, uma empresa dedicada à implementação e manutenção de sistemas de informação, principalmente sistemas SAP. Em abril de 2011 a empresa foi integrada no Grupo Reditus, onde ficou a trabalhar como responsável pelas áreas de negócio SAP e serviços profissionais incorporando também a Administração de empresas do Grupo Reditus.

Em 2016 Rui Pereira da Silva tornou-se coproprietário de uma nova empresa na área de sistemas de informação, a Green Avenue Consulting, empresa dedicada ao desenvolvimento de projetos em tecnologia SAP e Outsystems que posteriormente foi vendida parcialmente à New Outsourcing Company, empresa pertencente à HCCM Outsourcing Investments do universo das empresas participadas pelo fundo de investimento HCapital. A Green Avenue Consulting, foi incorporada por fusão na New Outsourcing Company, que ao mesmo tempo foi renomeada de HCCM Consulting.