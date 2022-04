JE Podcast: Ouça aqui as notícias mais importantes desta quarta-feira

Ouça e acompanhe o podcast “JE Notícias” em:

Spotify | Google Podcasts | Apple Podcasts







A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, criticou a União Europeia e Portugal por continuarem “a proteger” oligarquia russa, um dia depois de Portugal ter expulsado dez diplomatas russos.

“A União Europeia e Portugal continuam a proteger todos os regimes que permitem esconder estas fortunas em offshores e outros. Portanto, há aqui um problema de sanções é que as sanções são afirmadas de voz grossa, mas depois na prática a oligarquia russa continua a ver intocado o seu poder e a sua fortuna à conta de offshores”, sublinhou Catarina Martins na sede do Bloco de Esquerda.







O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse hoje acreditar que as sanções da União Europeia (UE) à Rússia devido à sua agressão à Ucrânia deverão abranger, “mais cedo ou mais tarde”, importações de petróleo e gás russo.

Intervindo num debate no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, França, o presidente do Conselho Europeu também manifestou abertura à ideia de a UE conceder asilo aos militares russos que desobedecerem às ordens e baixarem as armas na Ucrânia para não tomarem parte dos crimes de guerra cometidos.







A agência de rating Fitch atualizou as suas previsões macroeconómicas na sequência da crise energética resultando do conflito armado na Ucrânia, que aumentou a pressão inflacionista e levou a um aumento das taxas de juro.

A agência de rating atualizou a sua previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) global em 2022 em baixa por 0,7 pontos percentuais para totalizar 3,5% e aumentou a expetativa da taxa de juro para 2% até ao fim do ano de 2022 explicando que o risco de estagflação tem vindo a aumentar com o crescer a incerteza macroeconomia e geopolítica.







Os Estados Unidos anunciaram na terça-feira que irão enviar ajuda militar adicional à Ucrânia, no valor de 100 milhões de dólares, para combater a invasão russa.

Num comunicado, o porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse que a medida é “para atender à urgente necessidade que a Ucrânia tem por mais sistemas antitanque Javelin, que os Estados Unidos já forneceram à Ucrânia e que têm sido usados de forma eficaz para defender o seu país”.







Luís Montenegro apresenta a candidatura à liderança do PSD esta quarta-feira na sede do partido, em Lisboa. É, para já, o único candidato às eleições diretas, marcadas para 28 de maio, depois de nas última semanas, a maioria dos possíveis adversários terem rejeitado participar na corrida.

A decisão de Montenegro, anunciada à “Lusa” a 29 de março, acabou por não ser surpresa para ninguém; há tentoua presidência antes, em janeiro de 2020, quando enfrentou Rui Rio e o obrigou a uma inédita segunda volta, tendo arrecadao 47% dos votos e mostrado um partido dividido a meio. Agora, volta a tentar, depois de dois anos discretos na arena pública, e quando Rio sai de cena depois de umas eleições legislativas em que é derrotado por uma maioria absoluta do PS. Diz ter escutado “muitos militantes, autarcas e cidadãos” e “recebido incentivos e sugestões vindos de dentro e de fora do partido”.







A Assembleia Municipal de Lisboa recomendou na terça-feira à câmara que garanta transportes públicos coletivos gratuitos para residentes na cidade menores de 23 anos, maiores de 65 anos, desempregados e com deficiência.

A proposta do BE de criar o Programa Municipal para a Gratuitidade dos Transportes Públicos, com os votos contra de PSD, CDS-PP, PCP, PEV, IL, MPT, PPM, PAN, Aliança e Chega, e os votos a favor de PS, BE, Livre e deputados independentes do Cidadãos por Lisboa (eleitos pela coligação PS/Livre).







O Governo português anunciou hoje que vai expulsar 10 funcionários da embaixada russa em Portugal, indo em linha com a decisão tomada por vários Estados-membros desde o início da invasão da Ucrânia, a 24 de fevereiro.

“O Ministério dos Negócios Estrangeiros informa que o Governo português notificou, esta tarde, o Embaixador da Federação Russa da sua decisão de declarar persona non grata dez funcionários dessa missão diplomática, cujas atividades são contrárias à segurança nacional”, segundo comunicado do Palácio das Necessidades.







O Futebol Clube do Porto aumentou a sua oferta de obrigações para 50 milhões de euros, anunciou hoje a SAD azul e branca numa adenda ao prospeto da oferta.

“Informa-se que a Futebol Clube do Porto (…) decidiu, através de deliberação do seu Conselho de Administração no dia 4 de abril de 2022, aumentar o número máximo de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado “FC Porto SAD 2022-2025” (“Obrigações FC Porto SAD 2022-2025”) (…) para até 10.000.000 de obrigações e, por conseguinte, aumentar o respetivo valor nominal global para até €50.000.000”, segundo o comunicado da SAD do FC Porto.