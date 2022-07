JE Podcast: Ouça aqui as notícias mais importantes desta quarta-feira

Ouça e acompanhe o podcast “JE Notícias” em:

Spotify | Google Podcasts | Apple Podcasts







A Comissão Europeia prepara-se para criar um mecanismo com o objetivo de racionar gás natural nos países da União Europeia entre agosto e maio, revela hoje o “Politico”.

A medida deverá ser hoje apresentada pelo executivo de Ursula von der Leyen, a par de outras medidas para reduzir a dependência energética da UE face à Rússia.







Os preços da eletricidade no mercado grossista vão voltar a subir na Europa no Inverno, especialmente no Reino Unido, Alemanha e França, de acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE).

Num relatório publicado hoje, a AIE analisa as primeiras consequências da guerra na Ucrânia para a Europa devido à forte dependência energética da Rússia, que forneceu, em 2020, quase 30% do gás consumido na Europa, além de mais de 20% do petróleo e 12% do carvão.







Com a chegada do verão, a Direção Regional da Saúde (DRS) reforça a campanha de sensibilização sobre os riscos associados às temperaturas elevadas, à exposição solar e às atividades típicas desta época.

A DRS relembra que as elevadas temperaturas que se fazem sentir no período do verão representam um risco acrescido para a saúde, não só para os grupos mais vulneráveis (pessoas idosas, crianças, grávidas, pessoas que vivem com doenças crónicas e pessoas que exercem atividades laborais ao ar livre), mas também para a população em geral.







A ministra da Defesa vai ser ouvida hoje no parlamento a pedido do PSD sobre a execução da Lei de Programação Militar (LPM), que no ano passado se situou nos 54% e cuja revisão já está em curso.

O requerimento para ouvir Helena Carreiras, apresentado pelos sociais-democratas, foi entregue depois de ter sido apreciado na Comissão de Defesa Nacional um relatório que referia que a execução financeira da Lei de Programação Militar foi de cerca de 278 milhões de euros em 2021, o correspondente a 54%, percentagem inferior à execução do ano anterior.







No Parlamento, esta quarta-feira, vai decorrer o debate do Estado da Nação que vai contar com a presença do primeiro-ministro, António Costa.

O debate inicia-se com uma intervenção do Primeiro-Ministro, sujeito a perguntas dos grupos parlamentares e dos Deputados únicos representantes de um partido, seguindo-se o debate generalizado, que é encerrado pelo Governo. Inicialmente a conferência de líderes tinha marcado o debate político sobre o “estado da Nação” para dia 21 de julho e o último plenário de votações para dia 20, tendo agora trocado esses agendamentos.







O Governo aprovou esta terça-feira, em Conselho de Ministros extraordinário, dois diplomas para tentar criar mais condições para a estabilização dos médicos no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e, portanto, garantir o cumprimento das escalas de urgência. A opção foi dar mais poder aos gestores das unidades hospitalares públicas para contratar e pagar o trabalho extraordinário dos profissionais.

A ministra da Saúde revelou que as mudanças ocorrem por duas vias distintas: a atribuição aos conselhos de administração dos hospitais do SNS autonomia para celebrar contratos de trabalho sem termo com médicos necessários para assegurar o funcionamento dos serviços e permitir que esses administradores hospitalares conseguiam remunerar o trabalho suplementar dos médicos do quadro e internos.