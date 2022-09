JE Podcast: Ouça aqui as notícias mais importantes desta sexta-feira

Ouça e acompanhe o podcast “JE Notícias” em:

Spotify | Google Podcasts | Apple Podcasts







O Presidente russo, Vladimir Putin, reconheceu hoje a independência das regiões ucranianas de Kherson e Zaporijia, no sul da Ucrânia, um passo antes da anexação destes territórios pela Rússia.

Em comunicado, o Kremlin indicou que Putin assinou o decreto com base nos recentes referendos em que a maioria dos eleitores apoiou a separação da Ucrânia e a adesão à Federação Russa.







Pelo menos 19 pessoas morreram num atentado suicida na manhã de hoje, num centro educacional numa zona xiita da capital do Afeganistão, Cabul, disse um porta-voz da polícia.

“Os alunos estavam a preparar-se para um exame quando um homem se fez explodir neste centro educacional. Infelizmente, 19 pessoas morreram e outras 27 ficaram feridas”, disse o porta-voz da polícia afegã, Khalid Zadran.







Os Estados-membros da União Europeia vão tentar ‘fechar’ hoje um acordo político em torno de uma intervenção de emergência face à escalada dos preços na energia, devendo aprovar uma contribuição solidária sobre os lucros excecionais das empresas do setor.

Num Conselho extraordinário de ministros da Energia da UE, os 27 têm sobre a mesa uma proposta de regulamento apresentada este mês pela Comissão Europeia, e negociada ao longo das últimas semanas pelos Estados-membros, que preveem uma taxação de 33% dos lucros excessivos das empresas de combustíveis fósseis, a ser convertida numa “contribuição solidária”, um teto máximo para os lucros das empresas produtoras de eletricidade com baixos custos (renováveis), e planos de redução de consumo de eletricidade, voluntária (10% para a procura em geral), e obrigatório (5% nas ‘horas de pico’).







Os proprietários de imóveis cujo valor patrimonial tributário (VPT) os coloca na esfera do Adicional ao IMI (AIMI) têm até hoje para pagar este imposto.

Pago durante o mês de setembro, o AIMI incide sobre imóveis habitacionais e terrenos para construção, sendo o seu valor calculado pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) com base no valor patrimonial tributário (VPT) dos prédios que constam das matrizes em 1 de janeiro do ano a que o imposto diz respeito.







Os trabalhadores das empresas de distribuição estão hoje em greve por melhores condições laborais, acusando os patrões de quererem “salários miseráveis”, a desvalorização das carreiras e funcionários sempre disponíveis.

Para Braga, Porto, Leiria, Santarém, Lisboa e Algarve estão agendados vários piquetes de greve. Já para Aveiro está agendada uma contração dos trabalhadores das empresas de distribuição junto ao largo da estação de comboios, enquanto em Setúbal está prevista uma concentração no Almada Fórum.







O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, alertou hoje a Rússia que a anexação de territórios ucranianos “não terá valor jurídico e merece ser condenada”, frisando que “não pode ser conciliada com o quadro jurídico internacional”.

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU) transmitiu diretamente ao embaixador russo junto da organização a sua oposição à anexação de territórios ucranianos ocupados pela Rússia, disse hoje o porta-voz de António Guterres.







Num esforço para diminuir o consumo energético em todos os seus hospitais e clínicas, a Lusíadas Saúde irá implementar um conjunto alargado de novas medidas, inclusive desligar a iluminação externa destes edifícios a partir do próximo sábado, dia 1 de outubro, informou o Grupo em comunicado.

Mais concretamente, esta ação vai implicar desligar a sinalética externa de todos os edifícios, designadamente a iluminação de carater informativo ou decorativo das fachadas dos edifícios pertencentes ao Grupo, tais como lonas e estandartes publicitários, bem como a iluminação de jardins.