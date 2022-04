JE Podcast: Ouça aqui as notícias mais importantes desta terça-feira

Ouça e acompanhe o podcast “JE Notícias” em:

O antigo presidente do SL Benfica considera que Rui Costa não teve influência na conquista da UEFA Youth League pelo Benfica e defende um treinador português para o clube das águias.

“Neste momento o Benfica tem uma situação privilegiada de manter a formação toda. Todo o património está pago e o Benfica tem de estar ligado à sua formação. Não é dizer que ‘com a formação não ganhamos nada’. Ou aposta ou não aposta. O Benfica se tiver de vender alguém não será da formação, serão outros. Uma parte deles merece chegar à primeira equipa do Benfica. Não está tempo para avalanches financeiras. Se Rui Costa tem mérito por esta conquista? Mérito é só dos treinadores e dos jogadores. Que eu saiba, a influência do Rui no Seixal não tem sido praticamente existente ao longo dos anos”, disse Luís Filipe Vieira em declarações à “CMTV”, citadas pelo “Record”.







O ministro das Finanças, Fernando Medina, estreia-se hoje na Comissão de Orçamento e Finanças, inaugurando as audições prévias sobre a proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), que será votado na generalidade esta semana, no parlamento.

Fernando Medina será ouvido hoje às 15:00 pelos deputados da Comissão de Orçamento e Finanças sobre a proposta do OE2022, naquela que é a sua primeira audição desde que tomou posse.







O secretário-geral das Nações Unidas (ONU) desloca-se hoje a Moscovo para se reunir com Vladimir Putin, revela a “BBC”.

As conversações vão ter como foco a invasão russa da Ucrânia e, em particular, a situação em Mariupol, a cidade cercada que a Rússia garante já ter conquistado, apesar de terem falhado o domínio da siderurgia Azovstal, onde ainda resistem forças ucranianas.







A reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras só produzirá efeitos quando entrar em vigor o decreto que criará a Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo (APMA), entidade que ficará com as competências de natureza administrativa do SEF.

Na proposta de lei, que vai a debate em plenário na próxima quarta-feira, com pedido de prioridade e urgência, o Governo retira o prazo de 180 dias que tinha dado para criar a APMA, ficando agora sem data prevista.







Elon Musk comprou a rede social Twitter por 41 mil milhões de euros. O milionário conseguiu convencer o conselho de administração da empresa a aceitar a sua oferta de 54,20 dólares (50,41 euros) por cada ação, avança a agência “Reuters” esta segunda-feira, 25 de abril.

Segundo a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC na sigla inglesa), dos 41 mil milhões de euros, 23 mil milhões correspondem a empréstimos feitos ao dono da Tesla, enquanto perto de 20 mil milhões são provenientes de bens pessoais do próprio Elon Musk.