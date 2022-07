JE Podcast: Ouça aqui as notícias mais importantes desta terça-feira

Ouça e acompanhe o podcast “JE Notícias” em:

A Fundação José Berardo (FJB) já foi extinta pelo Governo, segundo um despacho da presidência do Conselho de Ministros (PCM) datado de 11 de julho e publicado hoje em Diário da República. Esta é a primeira vez que uma Fundação privado é extinta. A FJB tem agora 10 dias para enviar as suas contas ao Governo.

“Em 5 de janeiro de 2022, foi proferido despacho de abertura de procedimento administrativo oficioso com vista à extinção da Fundação José Berardo”, de acordo com o documento.







A Venezuela está disposta a fornecer petróleo e gás à Espanha e ao resto da Europa, mas com pagamento antecipado e através de um mecanismo que permita ao Governo, alvo de sanções internacionais, usar esses recursos.

O anúncio foi feito pelo vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, o partido do Governo), Diosdado Cabello, o segundo homem mais forte do chavismo, depois do Presidente Nicolás Maduro.







A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, vai visitar Taiwan, em agosto, avançou hoje o jornal Financial Times, numa altura em que Taipé enfrenta crescente pressão por parte da China.

A confirmar-se, seria a primeira visita de um líder do Congresso norte-americano a Taiwan nos últimos 25 anos. Pelosi tinha originalmente planeado a visita para abril passado, mas acabou por adiar, depois de ter testado positivo para a covid-19.







Pela segunda vez em quatro dias, António Costa voltou a elogiar o caminho energético português e a criticar a dependência energética de outros países europeus face a Rússia.

As críticas tem lugar poucos dias antes da Comissão Europeia anunciar um pacote de medidas no sector da energia para precaver o próximo inverno, incluindo medidas de preparação, coordenação e solidariedade. As medidas vão ser anunciadas a 20 de julho.







“Independentemente do contexto em que ocorreu e das causas o que terão motivado, não posso deixar de lamentar profundamente o acidente de viação que motivou duas mortes no concelho de Murça e de apresentar os meus sentimentos aos familiares das vítimas”, declarou o chefe de Estado à agência Lusa.

O casal de idosos com mais de 80 anos foi hoje encontrado morto dentro de um carro despistado na aldeia de Penabeice, no concelho de Murça, disse à Lusa o presidente da Câmara Municipal, Mário Artur Lopes.







Uma sondagem do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (CESOP) da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Público, indica que se as eleições fossem hoje o PS perderia a maioria ficando apenas com 38% dos votos, ao contrário dos 41,37% obtidos em janeiro.

De acordo com a sondagem o PSD é a força política que mais cresce conseguindo alcançar o patamar dos 30%. Em terceiro lugar surge destacado o Chega, que cresce quase dois pontos relativamente às últimas eleições gerais para 9%. Por sua vez, a Iniciativa Liberal sobe ligeiramente acima de um ponto para os 6%.