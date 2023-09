Marketing manager para Portugal e Turquia, Joana Barros vai coordenar em regime interino o marketing e a comunicação nos Países Baixos, tornando-se responsável por três países.

4 Setembro 2023, 10h23

Joana Barros, que coordena as atividades de marketing e comunicação global no mercado português e turco, assume as novas funções, em regime interino, no mercado dos Países Baixos, em vigor desde o dia 1 de setembro.

Passa a ter a seu cargo a coordenação da equipa de marketing na Holanda, e a respetiva atividade relacionada com gestão de eventos, projetos de comunicação interna, coordenação de conteúdos, coordenação da comunicação digital (website e redes sociais) e campanhas de CRM, neste mercado, para além de Portugal e Turquia.

Há 14 anos na Michael Page Portugal, Joana Barros passou por várias funções na área da comunicação e do marketing. Há três anos assumiu também a responsabilidade pelo mercado turco, adquirindo novas competências e experiência que, segundo a empresa, “foram determinantes” para a função na Holanda.