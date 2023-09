E o Prémio Literário Fundação Eça de Queiroz / Fundação Millennium bcp 2023 vai para… “História de Roma”, da escritora Joana Bértholo.

1 Setembro 2023, 16h30

Foi anunciada hoje a decisão unânime do júri que presidiu à edição 2023 do Prémio que junta a Fundação Eça de Queiroz e a Fundação Millennium bcp, composto por Bruno Vieira Amaral, Carlos Reis, Isabel Lucas, Luísa Mellid-Franco e Manuel Pereira Cardoso. A apreciação do júri invoca tratar-se de «uma história de um amor moderno, e ao mesmo tempo uma história moderna de amor» alicerçada «na maturidade literária e estilística da autora, que faz de A História de Roma uma obra original, resgatando da banalidade um dos temas mais recorrentes da literatura».

Entre os finalistas figuravam Catarina Costa, João Pedro Vala, João Reis e Ricardo Lemos. Na edição anterior (2021), foi contemplada a obra A Lição do Sonâmbulo, de Frederico Pereira. O prémio, no valor de 10.000 euros, contempla bienalmente uma obra ficcional (romance ou novela) de autor português com idade não superior a 40 anos, e visa promover e incentivar a produção de obras literárias em língua portuguesa, bem como homenagear Eça de Queiroz, um dos maiores vultos nacionais e internacionais da literatura e cultura portuguesas.

Uma jovem colecionadora de prémios

Em “História de Roma”, Joana Bértholo levanta numerosas questões, entre elas a verdade da mentira das imagens.

“As imagens mais verdadeiras são aquelas que mentem. Se lembrarmos, ou googlarmos: «auto-retrato de Picasso» enter, «auto-retrato de Frida Kahlo», enter, e o mesmo com «Wharol», «Francis Bacon» ou «Cindy Sherman», enter, é evidente que o desvio da ilustração fidedigna é o que melhor os representa. Pode um texto funcionar como esses auto-retratos?”

Singelo aperitivo ao romance agora premiado, da escritora e dramaturga nascida em Lisboa, em 1982. Licenciada em Design de Comunicação na Faculdade de Belas-Artes de Lisboa e Doutorada em Estudos Culturais pela European University Viadrina, na Alemanha. Publicou na Editorial Caminho vários romances, livros de contos e literatura infantil.

“Ecologia“ (2018) foi semifinalista do Prémio Oceanos 2019, finalista do Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, finalista do Grande Prémio de Literatura DST e nomeado para o Grande Prémio Adamastor de Literatura Fantástica Portuguesa 2019. O “Museu do Pensamento” (2017) recebeu o prémio de melhor livro infantojuvenil da Sociedade Portuguesa de Autores 2018 e do Prémio Literário de Fátima na mesma categoria.

O rol de prémios é extenso: Prémio Jovens Criadores 2005; Menção Honrosa no Prémio Nacional de Literatura Juvenil Ferreira de Castro (1998); Melhor Argumento para BD (SOSracismo e editora Baleiazul, 1999); Prémio Escrevendo a Partir da Pintura (Fundação Calouste Gulbenkian, 2000); Melhor Ensaio O Movimento Olímpico (Comité Olímpico Português, 2000); Prémio Jovens Criadores – Literatura (Clube Português de Artes e Ideias, 2005); Menção Honrosa no Prémio UP-Utopia (Universidade de Letras do Porto, 2005); 1.º lugar no Concurso Literário Persona (2006). A todos estes galardões soma-se ainda o Prémio Maria Amália Vaz de Carvalho (CMLoures, 2009) para o seu primeiro romance “Diálogos para o Fim do Mundo“ (editorial Caminho, 2010).

No dia 23 de setembro, receberá, na sede da Fundação Eça de Queiroz, em Tormes, o prémio hoje anunciado.