Jogadores mais bem pagos do futebol europeu: há um português no ‘top’ 30

A maioria dos clubes não levanta muito o véu sobre as quantias que paga aos seus jogadores. Ainda assim, o diário espanhol “Marca” juntou-se ao L’Equipe, The Guardian, Bild, Calzio e Finanza e Daily Mail para divulgar os valores dos salários mais elevados das cinco principais ligas europeias. O resultado é uma lista com os 30 atletas mais bem pagos e os respetivos vencimentos. Estão representadas oito clubes de quatro ligas domésticas diferentes, já que os valores dos atletas a jogar em Itália não são suficiente para entrar neste ranking.

Tanto a Liga inglesa como a espanhola têm representados três clubes cada uma, mas a liderança pertence mesmo a um jogador da Liga Francesa. É que Neymar Jr. aufere quase 49 milhões de euros brutos por ano. Segue-se o colega de equipa Lionel Messi, que recebe 40,5 milhões. A fechar o pódio está talvez uma das grandes surpresas desta lista: Gareth Bale. O salário do galês está fixado nos 34 milhões.

No 4º lugar, surge o único português da lista. Cristiano Ronaldo é o jogador mais bem pago do Campeonato inglês, com um salário bruto que ultrapassa os 31,5 milhões de euros.

Confira a seguir a lista dos 30 jogadores mais bem pagos das cinco principais ligas (valores em euros brutos por ano):

1º- Neymar Jr. (Paris SG) – 48,996 milhões

2º- Lionel Messi (Paris SG) – 40,500 milhões

3º- Gareth Bale (Real Madrid) – 34 milhões

4º- Cristiano Ronaldo (Man. United) – 31,560 milhões

5º- Eden Hazard (Real Madrid) – 30 milhões

6º- Kylian Mbappé (Paris SG) – 26,4 milhões

7º- Kevin De Bruyne (Man. City) – 24,720 milhões

8º- Karim Benzema (Real Madrid) – 24 milhões

9º- David De Gea (Man. United) – 23,3 milhões

10º- Robert Lewandovski (Bayern de Munique) – 23 milhões

11º- Sergio Busquets (FC Barcelona) – 23 milhões

12º- Toni Kroos (Real Madrid) – 22 milhões

13º- Jadon Sancho (Man. United) – 21,7 milhões

14º- Raphael Varane (Man. United) – 21,133 milhões

15º- Romelu Lukaku (Chelsea) – 20,3 milhões

16º- Antoine Griezmann (Atl. Madrid) – 20 milhões

17º- Manuel Neuer (Bayern de Munique) – 20 milhões

18º- Leroy Sané (Bayern de Munique) – 20 milhões

19º- Thomas Muller (Bayern de Munique) – 20 milhões

20º- Joshua Kimmich (Bayern de Munique) – 20 milhões (Com bónus incluído)

21º- Jordi Alba (FC Barcelona) – 20 milhões

22º- Jan Oblak (Atl. Madrid) – 20 milhões

23º- David Alaba (Real Madrid) – 20 milhões

24º- Luka Modric (Real Madrid) – 20 milhões

25º- Jack Grealish (Man. City) – 18,6 milhões

26º- Raheem Sterling (Man. City) – 18,6 milhões

27º- N’Golo Kanté (Chelsea) – 18 milhões

28º- Paul Pogba (Man. United) – 18 milhões

29º- Lucas Hernandez (Bayern de Munique) – 18 milhões

30º- Leon Goretzka (Bayern de Munique) – 18 milhões