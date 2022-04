Jovem rejeitou o convite de CR7 para visitar o estádio do Manchester United

O rapaz de 14 anos que levou uma palmada no seu telemóvel por parte de Cristiano Ronaldo no sábado, após a derrota (por 1-0) do Manchester United frente ao Everton, rejeitou o convite para assistir a um jogo no palco de Old Trafford, segundo disse a própria mãe em declarações ao “Liverpool Echo”.

A progenitora garante que o filho, Jake Harding estava apenas a filmar os atletas enquanto estes abandonavam o relvado, após o fim da partida, quando o jogador português empurrou o telemóvel para o chão, partindo o dispositivo. Agora, com o convite em mãos, diz em declarações ao “Liverpool Echo” que o filho “não quer lá ir e não quer ver o Ronaldo.”

O jogador português pediu desculpa pela atitude através das redes sociais e convidou o jovem para um jogo no estádio do Manchester United. Um convite rejeitado já que, de acordo com a mãe, Sarah Kelly, Jake ficou muito desiludido com o número sete dos ‘red devils’.

A polícia britânica fez saber que está a investigar o caso. Um porta-voz do Manchester United fez saber que o clube vai cooperar com as autoridades neste processo.

O jovem recebeu da parte do Everton uma camisola assinada pelos atletas Jordan Pickford e Richarlison, bilhetes para os jogos e a oportunidade de conhecer os jogadores num momento a agendar. “Foi bonito porque algo bom sucedeu a algo terrível”, sublinhou Sarah, citada pelo Liverpool Echo.