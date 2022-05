LeBron James é o desportista mais bem pago do mundo

LeBron James continua a brilhar no mundo desporto. Somando salários e patrocínios, o norte-americano de 37 anos é o desportista mais bem pago do mundo, tendo recebido 120 milhões de euros nos últimos 12 meses, de acordo com o portal “Sportico“.

O basquetebolista foi o mais bem pago do mundo desportivo no último ano, se juntarmos salário fixo, prémios e patrocínios. LeBron James tem contratos com marcas como a Nike, a PepsiCo, a Rimowa e a Crypto, entre outras empresas, e conta com mais 200 milhões de seguidores nas redes sociais.

Os futebolistas Lionel Messi (116 milhões de euros) e Cristiano Ronaldo (109 milhões) completam o pódio, seguidos por Neymar (98 milhões) e o lutador de boxe Canelo Álvarez (84 milhões de euros, segundo informa o mesmo portal.

O tenista mais bem pago foi Roger Federer, que acumulou 81 milhões de euros, o que lhe vale a 8ª posição. A fechar o ‘top-10’ surge o golfista mais bem pago, Tiger Woods, com 70 milhões de euros. Logo a seguir, no 11º posto, encontramos Matthew Stafford, do Futebol Americano. Na 19ª posição está o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, que encaixou 51 milhões de euros e em 22º lugar está Conor McGregor. O famoso atleta de MMA registou ganhos na ordem dos 49 milhões de euros.

Pelo meio destes, encontramos a atleta feminina mais bem paga. A tenista Naomi Osaka ficou na 20ª posição se contarmos com os atletas masculinos, depois de ter somado 51 milhões de euros.