Lidl entrega 361 mil euros a 10 projetos para combater desigualdades sociais

A cadeia de hipermercados Lidl entregou 361 mil euros a dez projetos que procuram combater desigualdades sociais, no âmbito da terceira edição do programa de inovação social ‘Mais Ajuda’, que junta as rádios Renascença, RFM e Mega Hits, em parceria com a consultora Beta-i.

“Nesta sua 3ª edição, pretendeu-se destacar a Educação e Formação como elementos-chave para a diminuição de assimetrias sociais, num contexto particularmente complicado, onde a taxa de risco de pobreza ou exclusão social tende a aumentar. O anúncio dos vencedores realizou-se esta manhã no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa”, refere a empresa de retalho alimentar.

No leque dos dez vencedores, que se evidenciaram entre as cerca de 600 candidaturas recebidas, estão projetos diferenciadores de cinco IPSS e de cinco startups, cujo objetivo é promover a igualdade de oportunidades e a integração social através de programas educativos dirigidos, por exemplo a refugiados e migrantes, ex-prisioneiros, vítimas de violência doméstica e bullying, pessoas com deficiência e ou/necessidades especiais, de todas as faixas etárias.

Nas startups venceram a Ekui – ‘Verd’Ekui’; a MyPolis; a No Bully Portugal; a Social Innovation Sports – ‘WSC Jobs’; e a Teach for Portugal.

Nas IPSS os vencedores foram a Academia Ten; a ‘Academia Reshape’ – Associação de Proteção e Apoio ao Condenado; a ‘Capacitar Mais’ – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima; a‘Contigo, Há Descoberta’ – Associação Socio Terapêutica de Almeida; e a Castiis – ‘Escola Social’.

Cada um destes vencedores receberá 36.100 euros. Além do apoio monetário, têm ainda acesso a um programa de capacitação colaborativo – que contempla sessões de mentoria com especialistas em gestão da consultora Beta-i – bem como a oportunidade de dar a conhecer o seu trabalho através dos vários canais das rádios do Grupo Renascença Multimédia.

“Os projetos foram selecionados segundo rigorosos critérios de avaliação relacionados com o impacto social do projeto, o seu potencial de crescimento, a maturidade e complementaridade da equipa, o grau de inovação do projeto e a sua viabilidade e sustentabilidade no tempo”, assegura o Lidl.