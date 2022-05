Lisboa reduz em 10km/hora a velocidade máxima e tira trânsito na Avenida da Liberdade aos domingos

A Câmara Municipal de Lisboa aprovou esta quarta-feira uma proposta do Livre que visa uma redução de 10 km/h nos limites máximos de circulação e a suspensão do trânsito na Avenida da Liberdade aos domingos e feriados, informa a rádio “TSF”.

A proposta define a redução “em 10 km/h a velocidade máxima de circulação permitida para: 30 km/h nas vias de terceiro, quarto e quinto nível da rede rodoviária, para 40km/h nas vias de segundo nível e para 70km/h nas vias de primeiro nível”. Foi aprovada com oito votos a favor, do PS, Livre e BE, sete votos contra do PSD/CDS-PP e duas abstenções dos vereadores do PCP.

A proposta inclui a reativação do programa “A Rua é Sua”, que alarga a mais locais da cidade e entende o período de duração. Junta uma medida que determina a “eliminação do trânsito automóvel na Avenida da Liberdade em todos os domingos e feriados (anteriormente apenas último domingo de cada mês)”.

Diz a proposta do Livre que se procura que “todos os fregueses de toda a cidade possam experimentar fazer as suas deslocações de proximidade a pé de forma segura e confortável sem necessitar do automóvel próprio.”

A mesma proposta inclui medidas como estudar um programa de eletrificação da frota de táxis da cidade, “favorecer e facilitar o teletrabalho no município de Lisboa, assim como defende o estímulo à utilização dos transportes públicos, que promova a harmonização no que respeita ao metropolitano, assim como a “tendencial gratuitidade”. O incentivo às formas de mobilidade suave, como são os casos da rede Gira, da rede BiciParks e da rede ciclável, fazem também parte das medidas incluídas na mesma proposta.