A lista dos mais ricos do mundo conta apenas com uma presença portuguesa: a família Amorim, que surge nesta lista na pessoa de Maria Fernanda Amorim, a viúva do empresário Américo Amorim que morreu em julho de 2017. A fortuna foi herdada pela sua mulher e as suas três filhas, incluindo Paula Amorim, presidente do conselho de administração da Galp. A família é a fundadora e dona da Corticeira Amorim.

A família Amorim conta com uma fortuna de 4,7 mil milhões de dólares (4,3 mil milhões de euros), surgindo na posição 601 do ranking compilado anualmente pela revista Forbes.

Apesar de terem recuperado sete posições face a 2021, os Amorim têm registado uma queda desde 2018, ano em que ocupavam a posição 382 deste ranking.

A lista de 2021 contava com a presença de José Neves, fundador e CEO da plataforma de moda de luxo online, que ocupava a posição 1249, com uma riqueza avaliada em 2,1 mil milhões de euros.

A lista de 2.578 milionários é liderada por Elon Musk, fundador e líder da Tesla, que é descrito pela Forbes como estando a trabalhar para “revolucionar os transportes tanto no terra, através da marca de carros elétricos Tesla, como no espaço, via a produtora de foguetões SpaceX”.

O milionário conta com uma fortuna de 219 mil milhões de dólares. Em 2021, surgia na segunda posição nesta lista, atrás do fundador da Amazon Jeff Bezos que recuou para a segunda posição com uma fortuna de 171 mil milhões de dólares.