Lusiaves e BPI realizam emissão de “Obrigações Verdes” no valor de 25 milhões

O Grupo Lusiaves e o Banco BPI lançaram uma emissão de obrigações verdes “Green Bonds” no montante de 25 milhões de euros, com um prazo de 15 anos.

A emissão de dívida destina-se a financiar diversos projetos de sustentabilidade do Grupo Lusiaves e foi integralmente organizada, montada e subscrita pelo BPI.

“A emissão foi integralmente organizada, montada e subscrita pelo BPI, que reforça assim o seu papel de financiador de referência das empresas portuguesas, através da adoção de soluções inovadoras e assentes em princípios de sustentabilidade”, refere o banco numa nota.

Em comunicado, as empresas dizem que a emissão “destina-se a financiar projetos ‘verdes’, no âmbito da estratégia de sustentabilidade do Grupo Lusiaves, nomeadamente na instalação de parques fotovoltaicos e unidades para autoconsumo de energia renovável, de base fotovoltaica, tecnologias de eficiência energética, renovação da frota com veículos 100% elétricos e veículos movidos a gás natural, instalação de centrais de biomassa, revamping de uma estação de tratamento de águas residuais industriais e projetos de produção agrícola ambientalmente sustentáveis”.

O investimento realizado e a realizar, em diversas empresas do Grupo Lusiaves, contribuirá para o reforço e melhoria contínua das condições de sustentabilidade nos vários domínios ambientais, sociais e económicos.

“O Grupo Lusiaves, um dos maiores grupos empresariais de Portugal, é o maior grupo do setor avícola e agroalimentar nacional. É líder nacional da produção avícola com uma presença relevante no mercado internacional”, lê-se no comunicado.

O banco liderado por João Pedro Oliveira e Costa diz que, “no âmbito do novo Plano Diretor de Sustentabilidade 2022-2024, o BPI assumiu o compromisso de mobilizar 2 mil milhões de euros em financiamento sustentável para empresas e particulares até 2024, através do impulso de novos produtos ESG, assessoria e formação para apoiar as empresas na transição”.