Madeira distribui 1,7 milhões de euros do PRODERAM

A Madeira vai proceder à distribuição de 1,7 milhões de euros do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira (PRODERAM), por 31 beneficiários.

“As verbas são cofinanciadas pelo FEADER, no âmbito do PRODERAM 2020, e correspondem a uma dotação do Orçamento da Região na ordem dos 303 mil euros”, explicou o secretário regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Humberto Vasconcelos.

Estes apoios está relacionados com projetos ligados a Agricultura Biológica, Denominação de Origem Protegida e Indicação Geográfica Protegida, outros que “indicam a realização de investimento em explorações agrícolas, bem como projetos de cooperação entre diversos agentes no meio rural, em tecnologias florestais e na transformação, mobilização e comercialização de produtos florestais, criação de negócio em espaço rural, valorização do património rural e serviços básicos para a população rural”, disse o governante.