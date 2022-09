Madeira entrega 26 medalhas de mérito turístico

A Madeira vai entregar esta terça-feira 26 medalhas de mérito turístico, uma distinção que pretende reconhecer pessoas singulares e coletivas que prestam ou tenham prestado serviços oficialmente reconhecidos como relevantes para o turismo da Madeira.

Com a medalha de ouro será distinguidos o Hotel do Carmo, Isabel Jesus Pereira Prioste (florista no mercado dos Lavradores, a mais antiga na Madeira), José Escórcio da Silva (chefe de sala em hotéis e restaurantes) e Manuel Pereira de Sousa (Banda Municipal da Ribeira Brava).

O executivo madeirense justifica estas distinções com o “contributo dado ao turismo madeirense”.

Com a medalha de prata serão distinguidos Aida da Silva Rodrigues Nunes (diretora no Savoy Gardens), Alexandra do Carmo Quintal de Freitas (diretora no Riu Palace), Amândio Maurílio Gonçalves (chef no restaurante Alecrim), Dunas – Agência de Viagens e Turismo. Lda., Hélder Gomes Valente (diretor-geral do Pestana Vacation Club), Jaime Rodrigues Cota Cruz (proprietário do restaurante Lá do Fundo), João Carlos Almada (porteiro no Belmond Reids Palace), João Manuel Teixeira Canada (disco-jockey), José Eusébio Ramos Silva (barmen no Nos Copos, várias vezes campeão nacional e português com mais presenças em campeonatos do mundo), Lizuarte Gonçalves Rodrigues (diretor de operações do Porto Santo Hotels), Maria Alexandra Guerra Rocha (diretora de vendas no Dorisol Hoteis), Maria João da Silva Pestana França Dória (proprietária da agência Newstravel Madeira), Maria Lídia de Freitas Laranja Martins (proprietária do restaurante O Colmo), Teresa Maria Gonçalves (taxista).

O executivo justifica estas distinções “pela carreira e pelo contributo dado ao sector”.

Com a medalha de bronze serão distinguidos o Bar Number Two (de Elmano Reis), José Manuel Jaques da Mata (vigilante da Natureza), Leonardo Macedo Gouveia (guia de montanha da MR Tours), Luis Gaudêncio Fernandes (cantoneiro da DR Estradas), Manuel Heliodoro Sousa Silva (guarda de canal da EEM), Maria Paula Camacho Pestana (guia intérprete na Euromar), Olga Baeta Batista (do Banco de Sementes do Jardim Botânico da Madeira) e a Quinta dos Artistas (de Christa Dornfield e Gerald Bretterbauer).

O executivo justifica estas distinções pela “carreira ou pelo contributo ao sector”.