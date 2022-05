Pescado descarregado na Madeira valorizou preço em 23% em 2022

O pescado descarregado nas lotas da Região Autónoma da Madeira entre janeiro e abril de 2022 teve uma valorização no preço na primeira venda na ordem dos 23,20% quando comparado ao mesmo período do ano anterior, de acordo com os dados recolhidos pela Secretaria Regional de Mar e Pescas (SRMP).

Também o volume total de pesca registou um aumento de 10,18% no período em análise, sendo a primeira vez que tal acontece desde os dois anos de pandemia que obrigaram a algum cessar de operações na atividade piscatória.

O atum patudo foi das espécies que registaram um acréscimo médio significativo. Entre janeiro e abril de 2021 foram descarregadas mais de 507 toneladas deste peixe, rendendo 1,64 milhões de euros. No mesmo período homólogo, em 2022, as embarcações deixaram nas lotas pouco mais de 513 toneladas, o que revela um aumento de 1,18%. Apesar do total do pescado descarregado representar apenas mais 1%, o valor comercial desse aumento disparou para os 22,08%, uma faturação de cerca de 2 milhões de euros.

Entre janeiro e março de 2021, foram descarregadas 98 toneladas de atum patudo na região e, no mesmo espaço de tempo, em 2022, essa quantia foi de 79 toneladas. Contudo, em abril de 2022, esse valor já se situava nas 513 toneladas.

“Os números são um claro indicador de que os pescadores têm os seus rendimentos assegurados”, refere o secretário regional de Mar e Pescas, Teófilo Cunha, lembrando que “é para esse objetivo que o Governo trabalha todos os dias”.

O governante destaca “a subida significativa de captura do atum patudo”, no espaço de um mês, de março para abril, com um aumento de 433 toneladas, sublinhando ainda “a subida acentuada do preço médio do atum em primeira venda, com o pescado a ser valorizado acima dos 22%”.

Neste cenário, e apesar do período de incerteza e apreensão na comunidade piscatória agravado pelo aumento repentino do preço dos combustíveis em consequência da invasão da Ucrânia pela Rússia, o setor manifesta agora uma “maior tranquilidade”, nomeadamente no que concerne à pesca do atum.