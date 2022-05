Madeira: PSD quer que autarquias tenham poder autónomo para fiscalizar estacionamentos na via pública

O PSD quer descentralizar competências de fiscalização de estacionamentos nas vias e espaços públicos dentro e fora das localidades para assentar em jurisdição municipal, sem necessidade de autorização prévia da administração central.

A ver do deputado que apresentou esta proposta de decreto-lei regional, Bruno Melim, esta medida assenta na marca do partido em se afirmar como “uma força interclassista, personalista e defensora da subsidiariedade”, destacando a importância do poder autárquico na resolução de problemas à escala local, algo que, neste caso, contribuirá para o favorecimento das receitas dos municípios através das coimas.

Assim, e “salvaguardando o princípio da autonomia regional”, no quadro de transferências e competências passa a ter atribuído aos municípios o exercício de competências relacionadas com a fiscalização dos estacionamentos. É incentivado às câmaras municipais o uso de um modelo eletrónico de fiscalização de contraordenações, como acontece a nível nacional.

É dada a possibilidade aos municípios que não pretendam exercer estas competências, desde que o informem no prazo de 60 dias. A transferência obrigatória acontecerá a 1 de janeiro de 2023.

O líder parlamentar do CDS, António Lopes da Fonseca, apesar de acompanhar a decisão, sob o princípio da descentralização do poder e reforço do poder local, apelou também ao “bom senso” das entidades que procederão à fiscalização. “Remos que ter noção que o facto de se transferir estas competências, “que não se crie aqui uma mania de perseguição aos automobilistas”, declarou.

O parlamentar centrista criticou ainda a situação de transferência de competências ao nível da República, afirmando que o Governo promete a descentralização de competências para os municípios sem as devidas transferências de verbas financeiras. Nesta matéria, “é mais pacífica” na região, porque significa que municípios terão mais receitas.