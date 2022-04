Madeira: secretário da Saúde destaca importância de política de valorização de recursos humanos

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, considerou que os recursos humanos são o principal ativo do Serviço Regional de Saúde (SESARAM), reforçando que estes são “essenciais” para o sucesso do setor, e que devido a isso é importante investir em políticas de valorização dos recursos humanos.

“Temos não só de capacitá-los, de manter a formação e diferenciação, mas também de valorizar as suas carreiras, as suas remunerações e criar condições de trabalho. Nós não vamos recuperar nada se não respeitarmos os profissionais de saúde, todos os que fazem parte do ato de saúde”, disse o governante.

Pedro Ramos esteve presente na V Convenção Nacional da Saúde, na Ordem dos Médicos, em Lisboa, a convite do Presidente da Comissão Organizadora Eurico Castro Alves, onde salientou que a estratégia regional na área da Saúde passa pela promoção de políticas públicas na área da Saúde, em que o cidadão é o foco do sistema.

O governante acrescentou que no pós pandemia o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) irá permitir uma atitude diferente perante as prioridades “não para recuperar, mas sim para recomeçar e reorganizar”.

Pedro Ramos disse também que existem dois eixos fundamentais, que fazem parte do Plano de Desenvolvimento Económico e Social da Região Autónoma da Madeira, e que passam pela “capacitação e a valorização dos recursos humanos e a digitalização”.

O secretário regional da Saúde salientou o investimento que está a ser realizado na digitalização, inovação e inteligência artificial. “Investir na digitalização significa, também, mais humanização nos cuidados de saúde”, referiu o governante.