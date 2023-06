No mês de maio, registou-se um preço médio horário no Mercado Ibérico de Eletricidade (Mibel) em Portugal de 76,1 euros por megawatt-hora (MWh), tendo-se esse valor situado nos 88,5 MWh no acumulado dos primeiros cinco meses do ano.

14 Junho 2023, 15h00

Cerca de 67,4% dos 2.926 GWh (gigawatts-hora) de eletricidade gerada em maio em Portugal Continental teve origem renovável, segundo dados da Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN), hoje divulgados.

“Em Portugal Continental foram gerados 2.926 GWh de eletricidade em maio de 2023, dos quais 67,4% tiveram origem renovável”, informou a APREN em comunicado, explicando que o aumento de 5,5% face a maio de 2022 se deveu “à diminuição de incorporação fóssil de 14,6%, tendo sido produzidos 689 GWh, face aos 1.472 GWh em maio de 2022”.

No acumulado de janeiro a maio, o setor eletroprodutor emitiu um total de 1,4 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2eq), sendo que o setor da eletricidade renovável evitou a emissão de 4,1 MtCO2eq e o gasto de 887 e de 374 milhões de euros na importação de gás natural e de eletricidade, respetivamente, indicou a associação.

De acordo com a APREN, desde 15 de junho de 2022, quando o mecanismo ibérico de limite do preço do gás natural entrou em funcionamento, até 31 de maio, o mesmo gerou uma poupança de 28,75 euros/MWh, o que equivaleu a uma redução de 14,6% no preço horário médio no Mibel.

No total, 184,4 dos 260,5 terawatts-hora (TWh) produzidos foram sujeitos ao mecanismo de ajuste dos consumidores na Península Ibérica.

Os dados da APREN indicam ainda que o Sistema Elétrico Nacional registou, entre janeiro e maio, um saldo importador de 4.022 GWh, com exportações de eletricidade de 1.506 GWh e importações de 528 GWh.