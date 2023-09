O sismo de magnitude 6,8 na escala de Richter sentiu-se em todo o país, sobretudo nas zonas mais montanhosas. Há ainda 672 feridos, dos quais 250 em estado grave.

9 Setembro 2023, 10h20

O governo marroquino fez um novo balanço do sismo que afetou o país na noite desta 6ª feira. Os números foram atualizados pelo Ministério do Interior que revela que o número de mortes já ascende às 820 e que, agora, o número de feridos contabilizados é de 672, com 250 pessoas em estado crítico.

Acrescenta ainda que a província onde se verificaram mais vítimas é Al Haouz, a sul de Marraquexe e próxima do epicentro, com um total de 394 mortos, num balanço citado pela agência EFE.

O epicentro do sismo foi na localidade de Ighil, situada a cerca de 80 quilómetros a sudoeste de Marraquexe.

Pela proximidade com Portugal, o sismo acabou por se sentir também no país, sobretudo na região do Algarve e Lisboa, mas não há registo de danos. De acordo com um comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), também nos distritos de Coimbra e Porto, embora com menor intensidade

Segundo relatos oriundos do país vizinho, foi igualmente sentido no sul de Espanha, onde o serviço de emergências da Andaluzia registaram dezenas de chamadas provenientes das províncias de Huelva, Sevilha, Málaga e Jaén.