9 Setembro 2023, 13h56

Portugal vai enviar um avião da Força Aérea para a cidade de Marraquexe, “para retirar os portugueses que queiram regressar” de Marrocos, abalado por um sismo na sexta-feira à noite, comunicou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Em nota enviada pelo gabinete de informação e imprensa, o ministério informa que os cidadãos portugueses que pretendam regressar ao país devem contactar o Gabinete de Emergência Consular (+351 217929714 / +351 961706472) ou a Embaixada de Portugal em Rabat (+212 674731819).

Segundo a mesma nota, o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, fará um ponto de situação sobre a ajuda de Portugal a Marrocos e sobre os portugueses que estão no território pelas 18:15 de hoje, na sede do MNE, em Lisboa.

Já antes, o MNE tinha informado que os portugueses que contactara em Marrocos “encontram-se bem, não tendo reportado problemas de saúde ou danos materiais substantivos”.

Manifestando “total solidariedade para com as autoridades e população marroquinas”, a diplomacia portuguesa garantiu que está a acompanhar “em permanência” a situação, mantendo contacto “com os cidadãos portugueses no país, em particular na zona do epicentro sísmico”.

O último balanço oficial do terramoto que atingiu Marrocos na sexta-feira à noite subiu para 1.037 mortos e 1.204 feridos, dos quais 721 “em estado crítico”.